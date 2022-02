Guerre en Ukraine : la France déploie 500 militaires en Roumanie au sein de l'Otan

Aussi, "on va déployer environ 500 hommes, avec des véhicules blindés, des engins de combat, pour apporter un soutien à la Roumanie, mais aussi apporter le message d'une solidarité stratégique de l'ensemble des membres de l'Otan", a précisé le chef d'état-major, tandis que la présence militaire française au sein de l'Otan en Estonie, pays frontalier de la Russie, va être prolongée au-delà de la relève prévue en mars 2022. "Au titre de la situation que connaît aujourd'hui l'Otan, et la situation de crise et la situation de guerre en Ukraine, il a été décidé de maintenir notre dispositif", a expliqué le général Burkhard.

"On va maintenir une compagnie, environ 200 à 250 militaires, avec des blindés, ça sera une compagnie de chasseurs alpins, habitués, équipés, aguerris pour combattre en milieu de grand froid", a-t-il dit, faisant également état du déploiement de "quatre chasseurs, des Mirage 2000". Il s'agit ainsi d'"envoyer un signal très très clair de solidarité stratégique vis-à-vis de l'Estonie, mais aussi un vrai signal de fermeté et sans ambiguïté vis-à-vis de la Russie", a-t-il souligné.