Guerre en Ukraine : la France va livrer six nouveaux canons Caesar, annonce Emmanuel Macron

Développé par le groupe d’armement français Nexter, cet équipement militaire est l'un des fleurons de l'armée de Terre française. Il s'agit d'un canon de 155 mm, monté sur un châssis de camion, capable de frapper une cible à une distance de 40 kilomètres avec une précision redoutable. En service depuis 2004, les Caesar français ont tiré plus de 100.000 obus et fumigènes lors d'opérations extérieures, notamment en Afghanistan, en Irak et au Sahel.