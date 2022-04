Guerre en Ukraine : la France va "renforcer" l'envoi de matériel militaire

Le président de la République a de nouveau fait part de sa "vive inquiétude face à la poursuite des bombardements russes sur les villes ukrainiennes" et plus particulièrement ceux qui ont sévi lors de la visite, à Kiev, d’Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU et du Premier ministre bulgare. Emmanuel Macron a exprimé sa "préoccupation particulière" quant à la situation des Ukrainiens retranchés à Marioupol. Tout cela, "malgré ses appels répétés adressés au président russe de respecter le droit international humanitaire".