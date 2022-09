Ukraine : la Hongrie n'a gelé que 3000 euros d'avoirs russes, affirme le commissaire européen Didier Reynders sur LCI

"C’est un signal politique à l’égard de tous les États membres, pour dire que nous avons un système qui peut fonctionner et que nous n’hésiterons pas à l’utiliser s’il y a des déviances", explique Didier Reynders à LCI. "Et c'est un signal politique très clair à la Hongrie : si vous ne vous mettez pas en ordre en matière de lutte contre la corruption, d’indépendance de la justice, il va y avoir de plus en plus de blocages budgétaires."

Le commissaire estime que c'est désormais aux États membres de mettre la pression sur la Hongrie, en "traduisant" leurs critiques sur le non-respect de l'État de droit "dans une décision budgétaire".