Livraison de chars lourds à l'Ukraine : la "ligne rouge" des Occidentaux a-t-elle bougé depuis un an ?

De fait, au-delà du strict sens militaire, le soutien de l'Occident à l'effort de guerre ukrainien est incontestable. Ce qui pose la question du seuil à partir duquel celui-ci impliquera le bloc européen dans le conflit. En mars dernier, Vladimir Poutine avait clairement indiqué que "tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine" serait considéré comme cobelligérant. La mise en place d'une telle zone obligerait en effet un pays à intercepter des aéronefs ou des projectifs de la Russie, ce qui le ferait participer au conflit. Mais depuis, et face aux livraisons de plus en plus massives d’armements, le Kremlin semble revoir sa définition. Et multiplie les avertissements. Dès le 20 novembre, la ministre russe des Affaires étrangères décrivait l'Union européenne comme une "partie au conflit". Et ce 14 janvier, Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, prévenait les pays occidentaux qu'ils "se rapprochent de plus en plus de la ligne de cobelligérance".