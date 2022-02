Guerre en Ukraine : la livraison de matériel militaire français peut-elle vraiment aider Kiev ?

Les seules armes "disponibles et utiles" qui puissent être déployées à court terme seraient des armes défensives : des missiles antichars Milan et Eryx, destinés à lutter contre la progression des chars russes, "dont il doit rester des stocks non négligeables et qui sont prêts à l’emploi avec une formation rapide de quelques heures minimum", indique le chercheur. Ils pourraient être complétés "des systèmes anti-aériens courte portée Mistral mais dont l’emploi demande une formation un peu plus longue", ajoute-t-il, avant d'évoquer également d'autres missiles antichars, les Javelin, mais aussi des mines, des explosifs et des détonateurs, ainsi que des jumelles de vision nocturne. "Tout ce qui serait plus lourd deviendra vite compliqué."

Des armes qu'il est possible de déployer, car l'Ukraine n'est pas sous embargo, relève le spécialiste. "La décision d’une 'cession gratuite de matériel militaire à un État tiers' est l’un des dispositifs existant dans les procédures d’exportation d’armement français", poursuit-il. "Comme pour les autres exportations, elle passe par une validation par la Commission interministérielle d’étude des exportations de matériels de guerre."

D'autres pays ont déjà livré procédé à la livraison du matériel de ce type. Les États-Unis ont fourni pour 2,5 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis 2014, dont plus de 400 millions en 2021, ont prévu de lui verser une aide supplémentaire de 500 millions de dollars et ont fourni des navires de patrouille et des lance-missiles antichars Javelin. Des antichars aussi apportés par le Royaume-Uni, en première ligne aussi en matière d'aide militaire, qui a entraîné 22.000 soldats ukrainiens depuis 2015. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont également livré à Kiev des Javelin ainsi que des missiles antiaériens Stinger.