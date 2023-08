Guerre en Ukraine : la longue attente des camions chargés de céréales près du Danube

Pour l'Ukraine, dont les quelques ports ont du mal à absorber toutes les cargaisons, et les pays qui dépendent de sa production, la situation et critique. "Il est évident que le monde a besoin des céréales de l'Ukraine. Et la participation de l'Ukraine à l'initiative sur les céréales est quelque chose dont l'Ukraine a besoin en tant que pays en guerre qui a besoin de nourrir son économie", pointe Natalia Goumeniouk, une porte-parole militaire pour les forces armées du sud de l'Ukraine.