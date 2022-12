Guerre en Ukraine : la milice Wagner utilise TikTok pour promouvoir la violence et recruter de jeunes hommes

Mais la mort n'est pas la seule à être mise en scène. Derrière plus de dix hashtags, le groupe armé promeut la violence. Ainsi, selon Newsguard, plus de 500 clips aux musiques exaltantes font l'apologie des armes, de ses soldats, du meurtre, mais aussi de la mise à mort des Ukrainiens, comparés à des "nazis" ou des "porcs".

Si TikTok a supprimé bon nombre de clips depuis le rapport de l'entreprise américaine, certaines vidéos passent encore sous le radar du réseau social chinois. Difficiles à trouver, elles sont identifiables derrière des hashtags mal écrits ou en suivant certaines musiques. Mais d'autres restent clairement visibles, et récoltent plusieurs centaines de milliers de vues. Comme celle publiée le 16 novembre. Vue plus de 244.000 fois, elle montre des hommes en treillis arborant fièrement leurs armes et leur logo à tête de mort aux couleurs de Wagner. Le tout, sur une musique techno, composée par un certain Akim Apatchev. Le titre de la chanson signifie littéralement "L'été et les arbalètes" et son auteur est un Ukrainien né à Marioupol, devenu figure pro-russe et patriotique. Sur TikTok, sa musique sert d'illustration à des dizaines de vidéos pro-Kremlin.