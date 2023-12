Guerre en Ukraine : la Pologne affirme qu'un missile russe a fait une incursion dans son espace aérien

La Pologne affirme qu'un missile russe est entré vendredi matin dans son espace aérien avant de le quitter en direction de l'Ukraine. Le missile aurait survolé l'espace aérien polonais pendant trois minutes. Après cet incident, le président Andrzej Duda s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

La Pologne l'affirme : un missile russe serait entré vendredi matin dans son espace aérien. "Tout indique qu'un missile russe a pénétré dans l'espace aérien polonais. Nous l'avons repéré au moyen de radars. Il a quitté cet espace" quelques minutes après, en direction de l'Ukraine, a déclaré à la presse le chef de l'état-major de l'armée polonaise, le général Wieslaw Kukula.

"Nous disposons de confirmations radar, aussi bien au niveau national que celui des alliés", a-t-il ajouté. Le missile a survolé l'espace aérien polonais pendant trois minutes, sur une quarantaine de kilomètres, a souligné de son côté Maciej Klisz, commandant opérationnel de l'armée polonaise.

"Nous y avons dépêché nos forces, des avions pour l'intercepter et l'abattre si nécessaire, mais le temps (de survol) et la façon dont il a manœuvré (...) l'a rendu impossible et a permis au missile de quitter le territoire polonais", a poursuivi le général Klisz.

Alors qu'une vaste vague de frappes russes touche l'Ukraine, le système de défense antiaérien polonais a été mis en alerte dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les responsables de l'armée, des recherches au sol ont été lancées à l'endroit où le signal radio du missile a été perdu.

Des réunions d'urgence

À la suite de cet incident, les autorités polonaises civiles et militaires ont tenu des réunions d'urgence. Le président

Andrzej Duda s'est notamment entretenu avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

"L'OTAN est solidaire de notre précieux allié, elle suit la situation. Nous resterons en contact au fur et à mesure que les faits seront établis. L'OTAN reste vigilante", a déclaré sur le réseau X Jens Stoltenberg.

En novembre 2022, un missile ukrainien était tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière avec l'Ukraine tuant deux civils.

L'explosion, sur le site d'une installation de séchage de céréales, près d'une école, à environ six kilomètres de la frontière ukrainienne, avait eu lieu alors que la Russie menait des frappes massives sur les infrastructures civiles ukrainiennes, dans l'ensemble du territoire.

Avant l'identification de son origine, la chute du missile sur le village polonais avait fait craindre que l'Otan soit entraînée dans le conflit dans une escalade majeure de la guerre en Ukraine, la Pologne étant protégée par un engagement de défense collective de l'Alliance atlantique.