Ukraine : la présidente géorgienne critique "cette frange d'hommes politiques qui ont tout pardonné à la Russie"

"Il y a cette frange d'hommes politiques qui ont tout pardonné à la Russie, tout expliqué même quand il n'y avait pas d'explications, au moment de la guerre en Géorgie et l'attaque en Crimée. Avec des régimes autoritaires de ce genre, plus on cède, plus on encourage l'appétit", a-t-elle ajouté, dénonçant des comportements "très choquants, très égoïstes, ayant pour résultat de ce que l'on voit aujourd'hui". "Ils sont aussi responsables de ces destructions", a-t-elle tranché sans ciller.

En août 2008, des affrontements ont éclaté entre les troupes géorgiennes et des séparatistes soutenues par les forces de Moscou dans la petite Ossétie du sud, tandis que la Russie et la Géorgie s'opposaient de longue date sur les ambitions de la petite ex-république soviétique du Caucase de rejoindre l'Union européenne et l'Otan. Cette "guerre éclair" a fait en cinq jours à peine plus de 800 morts, 1700 blessés et 120.000 déplacés.

Un accord de paix négocié par le président français Nicolas Sarkozy a abouti à l'époque au retrait des troupes russes, mais Moscou a reconnu l'indépendance des régions séparatistes d'Ossétie du sud et d'Abkhazie et y maintient depuis une forte présence militaire. Salomé Zourabichvili a confirmé que son pays est toujours soumis à une "pression continue" de la part du Kremlin, notamment à cause de la présence de bases militaires en territoire occupé.

"Je crois que le moment où on est arrivé aujourd'hui et je vais le dire très directement c'est la conséquence de l'égoïsme européen, l'égoïsme des populations européennes pendant des années. Nous avons eu quatre conflits avec la Russie et jamais il y a la solidarité qu'il y aurait dû y avoir", avait-elle déjà dénoncé sur France Inter lundi.