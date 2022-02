Guerre en Ukraine : la résistance de Kiev déjoue le scénario d'une attaque éclair

Mais le camp russe dispose encore de larges ressources. Le maire de Kiev a appelé sa population à "ne sortir en ville qu'en cas d'absolue nécessité" à cause des fusillades, et a indiqué que neuf civils, 18 combattants et quatre personnes non identifiées avaient été tués dans la capitale depuis le début des combats le 24 février, et qu'au total, 106 personnes ont été blessées, dont 46 civils. "Vladimir Poutine a encore des avantages, notamment des troupes de sabotage et de reconnaissance", relève le Général Christian Quesnot.

Interrogé sur LCI, le secrétaire général adjoint de l'Otan Camille Grand s'est dit inquiet quant au sort de la capitale, estimant que la Russie pourrait redoubler de violence face à la combativité des forces ukrainiennes dans la ville, tandis que la deuxième ville ukrainienne, Kharkiv, est prise d'assaut ce lundi. Il craint en particulier "le recours à des tactiques militaires plus violentes qu'imaginées". "La disproportion des forces reste très forte, les Ukrainiens se battent très bravement mais face à des forces très supérieures, il ne faut pas porter un jugement définitif sur l'orientation de ce conflit", a-t-il préconisé.

Pour l'heure, des centaines de véhicules russes sont en train d'avancer ce lundi vers la capitale, depuis Ivankiv, à 68 km au nord. Selon le maire de la ville, l'armée russe serait à une vingtaine de kilomètres de Kiev, et a pris sur son passage l'aéroport de Gostomel situé à 25 km de là. Mais en partant, les Ukrainiens avaient détruit les pistes, rendant cet aéroport inutilisable et obligeant les forces russes à se déplacer plus au sud de Kiev, vers la commune de Vasylkiv, où se situe un grand aérodrome militaire ainsi que des réservoirs de carburant.