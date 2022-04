La Russie a doublé ses revenus liés aux énergies fossiles depuis le début de la guerre en Ukraine

À elle seule, l'Allemagne, particulièrement dépendante sur le plan énergétique, a déboursé 9 milliards d'euros sur ce laps de temps. "Deux mois après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, l'Allemagne finance toujours le trésor de guerre russe à hauteur de 4,5 milliards d'euros par mois. Berlin est le plus gros acheteur de combustibles fossiles russes", a fustigé Bernice Lee, directrice de recherche au thinktank Chatham House, dans les colonnes du Guardian. "Le monde attend de l'Allemagne qu'elle fasse preuve de force et de détermination envers la Russie, mais au lieu de cela, elle finance la guerre et bloque un embargo européen sur le pétrole russe", ajoute-t-elle.

L'Italie et les Pays-Bas ont également été de gros importateurs, avec respectivement 6,8 milliards d'euros et 5,6 milliards d'euros dépensés. Néanmoins, ces deux pays exploitent des ports importants, qui reçoivent des produits destinés au raffinage et à l'industrie chimique. Par conséquent, une large part de ces ressources a sans doute été, dans les faits, été utilisée ailleurs.