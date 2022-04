Guerre en Ukraine : la Russie à l'origine de plus de 200 attaques informatiques

Ces attaques "n'ont pas seulement détérioré les systèmes des institutions en Ukraine mais ont également visé la perturbation de l'accès par la population à une information fiable et aux services vitaux dont dépendent les civils", a affirmé Tom Burt, vice-président de Microsoft en charge de la sécurité client. Et d'ajouter : "Ils ont tenté d'ébranler la confiance envers les dirigeants du pays".

Juste avant l'invasion russe en Ukraine, l'entreprise à l'origine de Windows, qui équipe l'essentiel des ordinateurs à l'international, a dénombré au moins six acteurs différents liés au Kremlin lancer plus de 237 opérations contre l'Ukraine, y compris des attaques très importantes actuellement toujours en cours et qui "menacent le bien-être des civils". Parmi celles-ci, 40 d'entre elles se sont avérées directement "destructrices" pour les institutions publiques. Le plus souvent, elles étaient accompagnées d'activités d'espionnage.