Guerre en Ukraine : "La Russie à la capacité à absorber les difficultés", juge Hélène Carrière d'Encausse

Trois mois et demi après le début de l'invasion russe, et malgré des salves de sanctions européennes et américaines, la Russie tient toujours. Pour l'historienne spécialiste de la Russie, Hélène Carrère d'Encausse, cette situation est tout sauf une surprise. "La Russie est un pays qui a une grande capacité à absorber les difficultés, son histoire a été très tragique", rappelle-t-elle sur LCI (voir vidéo en tête de cet article).

Selon l'ancienne députée européenne, "les Russes ont tellement vécu de catastrophes, ils y sont habitués". "Toute leur histoire est faite de catastrophes. Ils ont une capacité de souffrance, toute la littérature le dit."