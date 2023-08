Guerre en Ukraine : la Russie a recruté plus de 200.000 soldats en 2023

La "tâche reste de rendre le service contractuel le plus prestigieux possible", alors que l'armée russe a besoin de recrues pour mener son offensive en Ukraine, assure l'ancien président russe. Ainsi, en plus de leurs soldes et d'avantages sociaux, les nouvelles recrues voient leurs emplois civils "préservés pendant la période de service" et leurs éventuels crédits bancaires gelés, met-il en avant. Des possibilités alléchantes largement mises en avant par la vaste campagne de recrutement via les réseaux sociaux ou des affiches dans les rues.

En revanche, aucune précision n'a été donnée quant à la période ou au type d'entraînement de ces nouvelles recrues, avant de rejoindre le front.