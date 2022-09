Guerre en Ukraine : la Russie a "violé de manière éhontée" la Charte des Nations Unies, accuse Joe Biden

"Un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies a envahi son voisin, a essayé de supprimer de la carte un État souverain, allant à l'encontre de la Charte des Nations Unies qui interdit à tout pays de s'emparer par la force du territoire de son voisin", a-t-il martelé. "La base de la Charte des Nations Unies est menacée lorsqu'un pays est attaqué par ceux qui voudraient en tirer avantage."

"Cette guerre veut purement et simplement supprimer l'Ukraine, anéantir le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple", a poursuivi le chef d'État américain, avant de lancer avec fermeté : "Nous serons solidaires aux côtés de l'Ukraine, nous serons solidaires contre l'agression russe, un point c'est tout."

Les États-Unis ont fourni "plus de 25 milliards de dollars" consacrés à l'aide économique et humanitaire à l'Ukraine, a-t-il indiqué, ajoutant que plus de 40 pays avaient fourni également des "milliards" au pays pour le soutenir. Le dirigeant américain a aussi évoqué les "coûts imposés" pour punir la Russie, "pour la tenir responsable des crimes de guerre et des atrocités commises". "Une nation ne peut poursuivre ses objectifs impérialistes sans en payer le prix", a lancé le chef de la Maison Blanche.