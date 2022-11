Moscou accusée de "geler" les Ukrainiens, évacuation à Kherson... le point sur la situation en Ukraine

Sur le front, les combats s'intensifient à l'est, rapporte l'Institute for study of war (ISW), dans un point de situation paru vendredi soir. Dans le Donesk, "les forces russes ont triplé l'intensité des hostilités dans certaines sections sur front, avec jusqu'à 80 assauts quotidiens", écrit le centre de recherche. Selon la Défense ukrainienne, les Russes tenteraient de s'emparer de Bakhmout et Soledar, dans le Donbass. C'est dans cette région que "les combats sont les plus violents", a confirmé vendredi soir Volodymyr Zelensky. Le but de Moscou : annoncer la "libération" du Donbass (même si ces gains ne donneraient pas le contrôle de toute la région). Mais "nous tenons nos positions", a assuré le président ukrainien, insistant sur les pertes importantes, selon lui, dans les rangs russes.