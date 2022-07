Guerre en Ukraine : la Russie accusée de tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le commandement militaire ukrainien pour la région de Soumy, à 350 km à l'est de Kiev, a par ailleurs rapporté dans la soirée des tirs de mortier et des bombardements tout au long de la journée, qui ont fait au total un mort et sept blessés. Dans le même temps, Kramatorsk, ville du Donbass encore sous contrôle ukrainien, a également subi plusieurs bombardements.