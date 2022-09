Guerre en Ukraine : la Russie achète des armes à la Corée du Nord, selon le renseignement américain

Depuis l'entame du conflit en Ukraine, Pyongyang reste un fidèle allié de Moscou. Au début de l'invasion, la Corée du Nord avait accusé la politique américaine d'être "la cause profonde de la crise ukrainienne". Depuis, le pays d'Asie de l'Est est devenu l'un des rares à reconnaître officiellement les deux régions séparatistes pro-russes autoproclamées, Lougansk et Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.