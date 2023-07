La Russie annonce la fin "de facto" de l'accord céréalier conclu avec Kiev, juste avant son expiration

La Turquie et l'ONU, garantes de cet accord, ainsi que l'Ukraine, ont été notifiées de la décision du Kremlin, a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Malgré cette annonce, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit convaincu que son "ami Vladimir Poutine veut poursuivre l'accord".

Cette annonce survient quelques heures après un "incident" nocturne contre le stratégique pont de Crimée. Alors que la Russie dénonce une attaque ukrainienne, le président du Sénat russe, Sergueï Mironov, a affirmé que Moscou devait, en représailles, attaquer les infrastructures ukrainiennes et arrêter les négociations sur l'accord céréalier. "C'est ce que nous devons faire, et non discuter d'un accord sur les céréales qui aide les dirigeants de Kiev et leurs maîtres occidentaux à se remplir les poches", a-t-il affirmé.