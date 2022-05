Guerre en Ukraine : la Russie aurait paralysé des satellites pour préparer son invasion

Une possible cyberattaque éclair contre certaines infrastructures pour préparer l'invasion. Un réseau de satellites a été neutralisé une heure avant l'invasion de l'Ukraine pour préparer le terrain à son assaut, a accusé l'Union européenne, mardi 10 mai.

"La cyberattaque a eu lieu une heure avant l'invasion non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, facilitant ainsi l'agression militaire", a affirmé l'UE dans une déclaration au nom des 27 États membres. "L'attaque a causé des perturbations importantes dans les communications qui ont affecté les services publics, les entreprises et les citoyens utilisateurs en Ukraine, et elle a également touché plusieurs États membres de l'UE", a fustigé l'institution. "L'Union européenne et ses États membres, ainsi que ses partenaires internationaux, condamnent fermement la cyberactivité malveillante menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui a visé le réseau de satellites KA-SAT, exploité par Viasat", ajoute le texte.