La Russie "fait tout pour casser" la résistance de l'Ukraine cet hiver, avertit Volodymyr Zelensky

L'hiver, un tournant de la guerre ? "La Russie fait tout pour casser la résistance de l'Ukraine, de l'Europe et du monde pendant les 90 jours de cet hiver", a averti, samedi 10 septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors du forum international annuel Yalta European Strategy (YES), à Kiev. Pour lui, "c'est le dernier argument" de Moscou, qui compte sur des problèmes de chauffage ainsi qu'un éventuel affaiblissement du soutien occidental en raison de la hausse des prix de l'énergie en Europe. "La brutalité de l'hiver est censée aider quand la brutalité de l'homme ne suffit plus", a-t-il ajouté.

Alors que Kiev se targue d'avoir repris quelque "2000 kilomètres de territoire" en septembre, assurant que l'armée russe faisait le "bon choix" en fuyant face à la contre-offensive ukrainienne, Volodymyr Zelensky a exprimé des craintes pour les prochaines semaines. La Russie pourrait ainsi viser avec ses frappes "entreprises et infrastructures qui assurent le chauffage" en Ukraine, a-t-il assuré, appelant dans ce contexte l'Occident à lui fournir davantage de systèmes de défense anti-aérienne.