Ukraine : la Russie dément "catégoriquement" être à l'origine du massacre de Boutcha

"À en juger par ce que nous avons vu, on ne peut pas faire confiance à ces images vidéo", a-t-il affirmé, en assurant qu'il fallait "mettre sérieusement en doute cette information". Le porte-parole du Kremlin a appelé les dirigeants étrangers à ne pas avancer d'"accusations hâtives" à l'égard de Moscou et à "écouter au moins les arguments russes". "La Russie souhaite et réclame que cela fasse l'objet de discussions internationales", a-t-il ajouté, en écho à la demande russe d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les "provocations haineuses" commises selon elle par l'Ukraine à Boutcha.