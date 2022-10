Explosion du pont de Crimée : la Russie livre sa version des faits, huit suspects interpellés par le FSB

L'enquête sur l'explosion du pont de Crimée progresse. Quatre jours après l'attaque à l'explosif sur cet axe crucial entre la péninsule et le territoire russe, les services de sécurité de Russie (FSB) ont indiqué avoir arrêté huit personnes.

Dans un communiqué, le FSB affirme que cinq Russes et "trois citoyens ukrainiens et arméniens" ont été interpellés, sans plus de précisions sur la nationalité exacte de ces trois derniers suspects. Moscou assure qu'un camion piégé est à l'origine de l'explosion.