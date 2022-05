Guerre en Ukraine : la Russie détruit un "important" stock d'armes destiné au Donbass

"Des missiles Kalibr à longue portée de haute précision, lancés depuis la mer, ont détruit un important envoi d'armes et d'équipements militaires fournis par les États-Unis et des pays européens, près de la gare de Malin, dans la région de Jytomyr", a indiqué le ministère de la Défense russe, samedi 21 mai.

Le Kremlin affirme que ce stock d'armes était destiné au Donbass, région russophone et limitrophe entre l'Ukraine et la Russie. Ce territoire, en proie depuis 2014 à des combats entre les séparatistes pro-russes et l'armée de Kiev, est actuellement le théâtre de certains des plus intenses affrontements.