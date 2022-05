"La Russie restera pour toujours" dans le sud de l'Ukraine, assure un haut responsable parlementaire

"En m'adressant aux habitants de la région de Kherson, j'aimerais dire encore une fois que la Russie est là pour toujours. On ne doit en avoir aucun doute", a déclaré le premier adjoint au président du Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement).

Pourtant, la Russie a jusqu'ici soutenu que l'un de ses objectifs principaux était de "dénazifier" son voisin. "Il n'y aura aucun retour vers le passé. Nouse la Russie. allons vivre ensemble, développer cette région riche, riche de son patrimoine historique, de son peuple qui habite ici", a ajouté Andreï Tourtchak. Ils se verront également verser des primes de la part d

Pour montrer sa bonne volonté, Moscou "va aider" la région de Kherson, à l'image des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, poursuit-il. Première des mesures, et non des moins symboliques : tous les anciens combattants de la Seconde guerre mondiale recevront des cadeaux, à l'occasion du 9 mai. Ils se verront également verser des primes de la part du Vladimir Poutine.