Guerre en Ukraine : la Russie exclut pour l'instant une trêve à Noël

La Russie a exclu de retirer ses forces armées d'Ukraine et a juré de poursuivre les combats. Ce mercredi, un haut responsable de l'occupation russe dans l'est de l'Ukraine, Denis Pouchiline, a même assuré, dans un entretien avec l'agence de presse Ria-Novosti, vouloir aller "libérer Odessa et Tcherniguiv", deux villes ukrainiennes situées respectivement dans le sud et le nord, loin de la ligne de front actuelle.

Interrogé sur ces propos, Dmitri Peskov les a tempérés, disant que la priorité était de "protéger les personnes des régions de Lougansk et Donetsk".