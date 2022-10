Ukraine : "La Russie exerce une logique de chantage", dénonce la porte-parole du Quai d'Orsay

Pour la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la Russie use de son influence pour contraindre ces pays à s'aligner derrière elle. "Il y a une logique de chantage vis-à-vis de l’Europe et du reste du monde qui est utilisée par Vladimir Poutine", souligne Anne-Claire Legendre. "Les autorités russes ont bloqué l’exportation de céréales ukrainiennes, ce qui a fait augmenter les cours sur les marchés. Aujourd’hui nous les aidons (les pays africains notamment, ndlr) à faire face à cette crise alimentaire à laquelle il faut absolument pouvoir répondre", poursuit la pore-parole du Quai d'Orsay.

De même avec les prix de l’énergie : "Ce qui rend l’Afrique particulièrement vulnérable, puisqu’elle est très dépendante de ces importations", souligne Anne-Clair Legendre. "Il y a aussi un certain point de dépendance qui est réel, notamment en termes de coopération militaire pour un certain nombre de pays", ajoute-t-elle. Car on le sait, la Russie a noué des contrats avec plusieurs pays africains pour leur fournir des équipements militaires.