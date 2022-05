La Russie expulse des diplomates étrangers, dont 34 français, Paris "condamne fermement"

L'escalade se poursuit entre la France et la Russie, sur fond de conflit en Ukraine : la Russie a annoncé, mercredi 18 mai, expulser 34 diplomates français, en représailles aux expulsions en avril par la France de 41 Russes, dans la foulée de l'offensive en Ukraine. L'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, a été convoqué mercredi au ministère russe des Affaires étrangères et s'est vu remettre une note signifiant que "34 collaborateurs des établissements diplomatiques français en Russie ont été déclarés 'personae non gratae'", a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué. Ils doivent quitter la Russie d'ici deux semaines, selon la même source.

La France avait annoncé en avril l'expulsion de 41 diplomates russes qui se livraient, selon elle, à des activités d'espionnage sous couvert de leur ambassade, précisant que la sanction s'inscrivait dans "une démarche européenne". La Russie a "protesté fermement" mercredi contre "la décision provocatrice et infondée des autorités françaises" d'expulser les diplomates russes, a précisé le communiqué de la diplomatie russe, en soulignant que cette mesure "porte un grave préjudice aux relations russo-françaises, ainsi qu'à une coopération bilatérale constructive".