La Russie facilite l'enrôlement dans l'armée par voie électronique

"Sera considéré comme réfractaire un citoyen mobilisable s'il a refusé de recevoir sa convocation ou s'il n'est pas joignable", a indiqué la Douma dans son communiqué. La loi russe prévoit de lourdes peines de prison pour les réfractaires à l'armée.

Le projet de loi adopté par la Douma prévoit aussi, selon les médias russes, des sanctions qui semblent être dirigées contre les Russes se trouvant à l'étranger. Ceux qui fuient leur convocation par l'armée se verront ainsi interdits de vendre, de transférer à des proches ou de le louer leur logement. Ils ne pourront pas non plus vendre leur voiture.

Les Russes qui ne se présenteront pas au commissariat militaire sous 20 jours après leur mobilisation ne pourront plus travailler en tant qu'entrepreneur ou travailleur indépendant, recevoir des prêts ou enregistrer logement ni voiture. La police aura le droit de rechercher et d'arrêter les récalcitrants et le service des impôts, les universités et les employeurs auront pour devoir de transférer les données personnelles des concernés aux autorités.