Guerre en Ukraine : le Kremlin évoque la détention de deux Américains qualifiés de "mercenaires"

Moscou s'exprime pour la première fois sur des Américains capturés en Ukraine. Lundi 20 juin, lors d'une interview à la chaîne américaine NBC News, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé que les deux hommes, Alexander Drueke et Andy Huynh, "mettaient en danger" des soldats russes et devaient être "tenus responsables de ces crimes". Et ce, sans préciser de quels crimes il pourrait s'agir. Il s'agit du premier commentaire du Kremlin sur le cas de ces deux anciens militaires américains arrêtés dans des conditions encore obscures.

"Ce sont des mercenaires et ils étaient impliqués dans des activités illégales sur le territoire de l'Ukraine", a affirmé Dmitri Peskov, en anglais. "Ils étaient impliqués dans des tirs et des bombardements" de militaires russes, "ils mettaient leurs vies en danger", a-t-il poursuivi. "Ils doivent être tenus responsables des crimes qu'ils ont commis", a-t-il ajouté, "ces crimes doivent faire l'objet d'une enquête".