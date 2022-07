Ukraine : Moscou veut retourner l'opinion en exploitant les divisions en Europe, selon une étude

Le Kremlin estime déjà que le temps jouera en sa faveur : au fil des mois, les opinions publiques européennes risquent de se lasser du conflit et leur soutien à l'Ukraine s'étioler. Les réseaux d'influence russes sont donc déjà en ordre de marche pour s'immiscer dans ces failles et exploiter les divisions qui surviendraient, selon une étude d'un cabinet américain publiée jeudi.

Plus la guerre va durer, "plus il est probable que cela entraîne naturellement une érosion du soutien à la coalition occidentale, provoquée par la lassitude de la guerre et le peu d'enthousiasme pour subir des effets économiques de long terme", estime le cabinet américain spécialisé dans le renseignement, Recorded Future. Et "il est presque certain que les opérations informationnelles russes vont encore plus tenter d'exploiter cette opportunité pour retourner l'opinion internationale en leur faveur", selon cette étude.