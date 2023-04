La Russie prend la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU : quel va être son rôle ?

Une "gifle au visage de la communauté internationale". C'est ainsi que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a qualifié la nouvelle présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour cause : depuis samedi et pour une durée d'un mois, celle-ci est occupée par… la Russie. "Il est difficile d'imaginer quelque chose qui prouve (davantage) la faillite complète de telles institutions", a lancé de son côté Volodymyr Zelensky.

Comme le précise le site de l'ONU, cette présidence tournante est assurée par chacun des États membres du Conseil de sécurité à tour de rôle pendant un mois, suivant l'ordre alphabétique anglais de leurs noms. La Russie succède ainsi à la Suisse. Le Conseil de sécurité, l'un des six organes principaux de l'ONU, est composé de 15 membres : cinq sont permanents (Chine, États-Unis, Russie, France et Royaume-Uni), et 10 autres sont élus par l'Assemblée générale des pays membres de l'ONU pour un mandat de deux ans. Actuellement, il s'agit de l'Albanie, du Brésil, des Émirats arabes unis, de l'Équateur, du Gabon, du Ghana, du Japon, de Malte, du Mozambique et de la Suisse.