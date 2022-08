Guerre en Ukraine : la Russie serait bien plus durement touchée par les sanctions que ce que dit Moscou

L'importance des plus de 1000 multinationales qui ont quitté le pays n'est en rien anecdotique pour la Russie, et représenterait "environ 40% de son PIB". C'est en fait, selon l'étude de Yale, "la quasi-totalité des trois décennies d'investissements étrangers" qui a été annulée. Ce qui permet aux experts américains de dresser un tableau sombre des perspectives de l'économie russe : "Malgré les illusions d'autosuffisance et de substitution des importations (...), la production intérieure russe s'est complètement arrêtée et n'a pas la capacité de remplacer les entreprises, les produits et les talents perdus".