Ukraine : la Russie veut "geler" les combats avant une offensive au printemps, selon le chef de l'Otan

La ligne de front en Ukraine s'est stabilisée depuis que les forces de Kiev ont remporté un succès retentissant en libérant la ville de Kherson et les zones environnantes sur la rive occidentale du fleuve Dniepr, le mois dernier. Les combats les plus violents se concentrent actuellement autour de la ville de Bakhmout, dans l'est du pays, que les forces russes tentent de prendre depuis des mois.