Guerre en Ukraine : la Russie va-t-elle rompre ses relations diplomatiques avec l’UE ?

Alors que les relations sont au plus mal entre Moscou et les Européens, des comptes prorusses sur les réseaux sociaux affirment que tout lien diplomatique est désormais rompu. Et cela à cause du départ de Vladimir Chizhov, ambassadeur permanent de la Russie auprès de l’Union européenne (UE) depuis 17 ans : "Je le vois sur les chaînes Telegram de TASS et RIA NOVOSTI : la Russie va rompre les relations diplomatiques avec l'UE. V. Chizov l'ambassadeur permanent de la RU auprès de EU a confirmé qu'il quitte Bruxelles et que 'il n'y aura pas de retour aux relations antérieures avec l'UE'", peut-on lire par exemple.