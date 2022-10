"La Russie vit dans une angoisse de décroissance impériale", analyse Jean-François Colosimo sur LCI

Selon lui, cette guerre en Ukraine revêt aussi une part de religieux. "L'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest sont antagoniques, elles ont parfois du mal à se comprendre", affirme Jean-François Colosimo. "Il y a d'un côté des gens baptisés dans le catholicisme et qui ont pris l'alphabet latin - l'Europe de l'Ouest -, et des gens baptisés dans l'orthodoxie et qui ont pris l'alphabet cyrillique - l'Europe de l'Est."