Guerre en Ukraine : "Le système économique russe est en train de se paralyser"

Les banques et le secteur financier ont été visés par les premières sanctions prononcées par l'Union européenne et les Etats-Unis qui vont sanctionner le "Russian Direct Investment Fund", un fonds souverain de la Russie ayant vocation à attirer des investissements dans l'économie russe. La première tranche des sanctions américaines concerne quatre banques russes, dont les deux plus grandes du pays, Sberbank et VTB Bank, qui ont respectivement dégringolé à 42,49% et 37,91% ce vendredi. La Bourse de Moscou s'est quant à elle effondrée de plus de 35%.