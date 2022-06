La Suisse dans l'Otan ? Le nouveau lapsus étonnant de Joe Biden

Après avoir confondu Iraniens et Ukrainiens, voilà que Joe Biden annonce une possible collaboration entre la Suisse et l'Otan. Un nouveau lapsus du président américain lors de sa conférence de presse, ce jeudi, en clôture du sommet de l'Alliance à Madrid. Le chef de l'État démocrate a ainsi envisagé le plus improbable scénario diplomatique, à savoir une participation à l'Alliance militaire occidentale de la Suisse, farouchement neutre.

Dans son discours, le président américain a relaté les étapes précédant la décision historique prise par l'Otan de s'élargir à la Suède et la Finlande, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parmi ces étapes : une visite du président finlandais Sauli Niinistö à la Maison Blanche.