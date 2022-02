Guerre en Ukraine : la Suisse reprend "intégralement" les sanctions de l'UE contre la Russie

Sous pression depuis quelques jours pour s'aligner sur les sanctions décidées par l'UE et les États-Unis, les autorités suisses semblaient hésiter à appliquer des sanctions à la hauteur de l'offensive russe en Ukraine. Tous les partis politiques, sauf celui de droite radicale UDC, réclamaient d'ailleurs un geste plus fort de la part du gouvernement. En parallèle, en 10.000 et 20.000 personnes avaient défilé pour soutenir le peuple ukrainien dans le pays et pour réclamer des sanctions plus dures des autorités.