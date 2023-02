Guerre en Ukraine : la télévision polonaise a-t-elle filmé par erreur le double de Volodymyr Zelensky ?

"Les médias polonais ont accidentellement filmé le double de #Zelensky lorsqu'ils ont couvert la visite de #Biden à #Kiev", affirme ce tweet, vu plus de 2,4 millions de fois en deux jours. Cette autre publication reprend la même capture de la chaine de télévision Fakt, avec la même insinuation. La rumeur trouve ses origines chez le propagandiste russe en chef, Vladimir Soloviev. Sur sa chaine Telegram, le célèbre présentateur et proche du Kremlin va plus loin et assure que ce sosie prend parfois la place du président ukrainien, par exemple lors de ses déplacements "héroïques" à Bakhmout et Kherson.