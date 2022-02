Guerre en Ukraine : la télévision russe a-t-elle été "piratée par des Anonymous" ?

L'éventualité semble tout de même peu crédible. Il suffit de jeter un œil aux moyens dont dispose ce collectif de hackers et à ces actions passées. On sait effectivement que des activistes en ligne ont mis hors service un certain nombre de sites gouvernementaux, et notamment celui du ministère russe de la Défense. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a lui-même reconnu samedi que ces sites étaient "souvent bloqués".

Mais cela n'est pas passé par un "piratage" à proprement parler. Il s'agit d'une attaque par "déni de service", dite "DDoS". Derrière cet acronyme, une technique bien rodée qui ne nécessite pas de matériel sophistiqué. Il suffit d'inonder un serveur de demandes de connexions afin de le mettre hors d'état de fonctionner. C'est aussi avec cette méthode que le collectif était parvenu à mettre hors ligne le site de la chaîne Russia Today. Une méthode assez élémentaire, à mille lieux des compétences nécessaires pour pirater l'ensemble des antennes étatiques.