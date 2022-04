La Turquie ferme son espace aérien aux avions russes à destination de la Syrie

Membre de l'Otan et alliée de l'Ukraine, la Turquie s'efforce depuis le début de la guerre en Ukraine de faciliter une médiation entre Moscou et Kiev. Jusqu'ici, Ankara a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie, soucieuse de garder une ligne ouverte avec le Kremlin. Le pays du président Erdogan, qui s'était rapproché du pouvoir russe ces dernières années, a ainsi accueilli par deux fois des négociations directes entre les deux parties, le 10 mars au niveau ministériel à Antalya (sud) et le 29 mars à Istanbul.