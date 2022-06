Guerre en Ukraine : la TV russe suggère de "pendre" des prisonniers britanniques capturés

Selon des images retransmises par le tribunal populaire et diffusées par la presse ukrainienne et biélorusse, trois autres étrangers sont détenus et s’apprêtent à être jugés par la République séparatiste de Donetsk. Il s’agit d’Aiden Aslin et Shaun Pinner, deux Britanniques capturés près de Marioupol, selon le Washington Post. Ainsi que de Brahim Saadoun, un ressortissant marocain arrêté dans le Donbass. Tous les trois sont accusés de "mercenariat et d’avoir commis des crimes visant à la prise par la force et à la rétention du pouvoir."