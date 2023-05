Guerre en Ukraine : la ville martyre de Boutcha déjà reconstruite, un an après sa libération ?

Si l'on en croit ces images, Boutcha se serait totalement transformée en seulement un an. Une reconstruction expresse qui surprend et pourrait laisser sceptique, tant par sa vitesse que par le fait qu'elle intervient alors que la guerre se poursuit plus à l'est.

Peut-on se fier à ces deux photos ? Les recherches pour en retrouver l'origine nous mènent à un journaliste tchèque nommé Roman Havelka. Sur son compte Twitter, il partage les clichés, capturés, explique-t-il, avec "presque un an d'écart". La différence est saisissante : "Même rue, même endroit. Il est incroyable de voir comment les Ukrainiens sont capables de transformer ce que le monde russe a laissé derrière eux", glisse-t-il. En quelques clics, on constate que le reporter était bel et bien présent dans la ville l'an passé, au moment de sa libération. Il réalisait à l'époque des reportages diffusés dans la presse tchèque.