Guerre en Ukraine : le boycott de la vodka russe, nouvelle arme anti-Poutine

Cette décision, plus symbolique que stratégique, a été prise en solidarité avec l'Ukraine, assure l'entreprise. Comme cette dernière, le groupe S, avec ses nombreuses enseignes en Finlande, a, lui aussi, retiré quelque 50 produits russes de son catalogue. Tous deux rejoignent leur concurrente Systembolaget, en Suède voisine qui a, également, choisi, ce lundi, "d'arrêter immédiatement et indéfiniment la vente de tous les produits russes de [sa] gamme et d'annuler tous les lancements prévus de produits russes", écrit-elle dans un communiqué.

Non loin, au Danemark, le groupe Salling, propriétaire notamment de l’enseigne à bas prix Netto, cesse aussi la vente de produits russes. "Cette mesure signifie que Netto au Danemark, en Pologne et en Allemagne, Føtex et Bilka ne venderont plus de marchandises fabriquées en Russie" dès cette semaine, indique le groupe dans un communiqué, touché par "la situation en Ukraine et les images cruelles de la guerre."