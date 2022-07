Ukraine : un Britannique meurt aux mains des prorusses, Londres accuse Moscou

Le Britannique Paul Urey, capturé en avril et dont la mort récente a été annoncée ce vendredi par les autorités séparatistes de l'est de l'Ukraine, était un travailleur humanitaire, a affirmé la Légion internationale de défense de l'Ukraine, qui regroupe les combattants volontaires étrangers. "Nous sommes attristés par l'annonce de la mort de Paul Urey. [...] Il ne combattait pas en Ukraine. Il était un employé d'une organisation humanitaire", a déclaré le service de presse de la Légion ukrainienne, cité par l'agence Interfax-Ukraine.

Les autorités séparatistes, en annonçant sa mort en détention le 10 juillet, ont affirmé que Paul Urey avait "dirigé des opérations militaires, fait du recrutement et de la formation de mercenaires pour les bandes armées ukrainiennes". Une organisation à but non lucratif ayant son siège au Royaume-Uni, Presidium Network, avait indiqué le 29 avril que deux travailleurs humanitaires qu'elle connaissait, Paul Urey et Dylan Healy, avaient été capturés par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, alors qu'ils cherchaient à évacuer une femme et deux enfants. La mère de Paul Urey avait alors indiqué que son fils était en mission humanitaire, qu'il souffrait de diabète et avait besoin d'insuline.