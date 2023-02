Guerre en Ukraine : le chef de la CIA se dit convaincu que la Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie

Depuis une semaine, Washington accuse Pékin de vouloir appuyer l'offensive russe, ce qu'ont plusieurs fois démenti les autorités chinoises. Plusieurs médias américains ont avancé que l'Empire du milieu pourrait livrer à son allier des drones et des munitions, tandis que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en a directement fait part au plus haut diplomate chinois Wang Yi lors d'une rencontre tendue samedi dernier à Munich en marge d'une conférence sur la sécurité. Washington estime que la Chine fournit déjà du matériel non létal à la Russie via des entreprises chinoises.