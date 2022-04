Guerre en Ukraine : le corps du photographe Maks Levine retrouvé au nord de Kiev

"Maksym (plus connu sous le diminutif de Maks, NDLR) Levine, qui n'était pas armé, a été tué par deux tirs d'armes légères, effectués par des militaires des forces armées russes", selon le parquet ukrainien, qui a ouvert une enquête pour "violation des lois et coutumes de la guerre". L'ONG Reporters Sans Frontières (RSF) rapporte que Levine "était sans armes et portait une veste de presse", et rappelle dans le tweet ci-dessous que "cibler les journalistes est un crime de guerre".