Guerre en Ukraine : le froid, la nouvelle arme de Moscou

Lorsque le soleil se couche, une obscurité quasi-totale envahit les faubourgs de Kiev. Privés d'électricité, les habitants ne sont plus que des ombres dans les rues. "Ce n'est pas pratique pour étudier, parce qu'on ne peut plus suivre nos cours (...) c'est difficile de rester motiver", témoigne Oleksandra Fedorenko, dans le reportage de TF1 en tête d'article. Survivre dans le noir et dans le froid est le lot commun à plus d'un million d'Ukrainiens. Les civils sont inquiets, alors que les températures ont amorcé leur descente progressive vers le dur hiver ukrainien.